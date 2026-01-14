Renzo Reggiardo: José Jerí debe dar explicaciones "contundentes" sobre reunión no oficial que sostuvo con empresario chino

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, aseguró que el presidente José Jerí debe aclarar "todos los detalles" de la reunión no oficial que sostuvo con un empresario chino en un restaurante de San Borja.

En diálogo con RPP, Reggiardo afirmó que el mandatario debe ser "concluyente y contundente" en su versión, a fin de evitar que se genere una "bola de nieve" respecto a esta reunión, por la cual la Comisión de Fiscalización abrió indagaciones preliminares.

"Estamos en el Perú y en el Perú tenemos que acatar que hay entidades que hacen su labor de fiscalización; el Congreso es una de ellas, y en esa línea, si el presidente es contundente y categórico con una opinión ante la población clara de todos los detalles de esa reunión, yo creo que nos podríamos dar por satisfechos, pero es una decisión que él tendrá que tomar", expresó.

Gestión de la Panamericana Sur

Por otro lado, Reggiardo se refirió a la administración de la Panamericana Sur por parte de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) y adelantó que solicitará facultades al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la fiscalización del tránsito en esta vía.

"Le pido al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, una persona muy cordial con la que hemos llegado a varios acuerdos, que nos permita contar con esas facultades de fiscalización para poder controlar mejor el tránsito", manifestó.

Reggiardo aseguró que se han puesto a disposición cerca de 40 vehículos de auxilio vial, además de grúas, drones y ambulancias para la gestión de emergencias en la vía, luego de que la municipalidad asumiera la gestión tras el cese de operaciones de la concesionaria Rutas de Lima.

Así, precisó que la solicitud al MTC también busca que se le otorguen facultades a la MML para fiscalizar a los vehículos que transiten ilegalmente por el carril de emergencias.

"El carril de emergencias lo usan todos los veraneantes para llegar más rápido a su destino, y eso no lo podemos permitir. Queremos poner los cinemómetros y hacer labores de fiscalización, porque efectivamente tenemos la administración de la vía, pero no podemos controlar, por ejemplo, la velocidad, a los camiones, a los vehículos de transporte pesado", remarcó.

El burgomaestre aseguró que Emape está en la capacidad de prestar este servicio, pues su personal se encuentra capacitado para dicho fin. Así, afirmó que estas facultades también le permitirán controlar mejor el tránsito en la Panamericana Norte.