Municipalidad de Lima posterga la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado

La MML dispuso la medida ante "incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona”. | Fuente: RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

A través de un comunicado, la MML señaló que se dispuso esta medida por pedido “expreso” del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, “teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona”.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto postergar el inicio de la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado por pedido “expreso” del alcalde capitalino Renzo Reggiardo Barreto.

“Teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona, a pedido expreso de nuestro alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo Barreto, se ha dispuesto POSTERGAR la “marcha blanca” y el consecuente inicio de la construcción de la vía”, informó el ente capitalino en un comunicado.

Asimismo, el municipio informó que conformará una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, que tendrá la tarea de “revisar de manera exhaustiva el estudio y análisis de la transitabilidad de los desvíos”.

“La “marcha blanca” y las intervenciones se reiniciarán únicamente cuando esta comisión emita su informe técnico favorable, garantizando así una solución eficiente que respete la tranquilidad de los vecinos”, precisó.

En esa misma línea, la MML indicó que el inicio de la “marcha blanca” de la obra denominada Nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales-El Golf) respondía a un cronograma establecido, “considerando que el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) mantiene compromisos contractuales con el contratista Consorcio Golf Los Incas”. Sin embargo, precisó que “para la actual gestión prevalece el bienestar ciudadano”.

“Cabe señalar que la Nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales-El Golf) forma parte de un paquete de obras que la comuna limeña tiene previsto ejecutar con el único objetivo de mejorar la transitabilidad de la ciudad de Lima”, concluyó el comunicado.

Cierre de tramo de la Javier Prado provocó congestión vehicular

Tras el inicio de la denominada “marcha blanca” del proyecto de la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado Este, el jueves se dispuso el cierre del tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, en el distrito limeño de La Molina. Debido a la obra, la MML había dispuesto restricciones en el tránsito vehicular.

Un equipo de RPP llegó a la zona y constató que la medida generó gran congestión vehicular y la lógica molestia de los conductores, vecinos y transeúntes que recorren a diario la concurrida vía.

Congestión vehicular en la avenida Javier Prado. | Fuente: RPP
