Pueblo Libre: Desconocidos dispararon cerca a un bus de transporte público en la avenida Bolívar

Un sujeto, a bordo de un auto, realizó este martes unos disparos cerca a un bus de transporte público, de la empresa Pesqueros, en la cuadra 18 de la avenida Bolívar, en Pueblo Libre.

Los disparos, realizados a plena luz del día, causaron temor entre los vecinos. Una testigo contó para RPP los momentos de tensión que se vivieron en ese instante.

"Escuchamos balacera y también cómo la gente gritaba. Un ratito se detuvo el bus (tras los disparos) y luego siguió su ruta. Los policías vinieron (para las investigaciones)", señaló la testigo de este suceso en Pueblo Libre.

El chofer del bus, quien resultó ileso, fue trasladado a la comisaría del distrito y contó a los policías que en el momento de los disparos recién empezaba su ruta para recoger pasajeros.

Atentado en Santa Anita

El último sábado, un chofer de esta misma empresa de transportes murió tras ser atacado por un desconocido en la intersección del pasaje Lobatón, a pocos metros del paradero del mismo nombre, con la calle María Parado de Bellido, en Santa Anita.

Según testigos, un sujeto se acercó a la unidad a pie y abrió fuego directamente contra el vehículo, disparando entre siete y ocho veces alcanzando tanto la cabina del conductor como a la zona de la puerta del vehículo.

La víctima fue auxiliada inicialmente por personal de Seguridad Ciudadana y posteriormente por una ambulancia del SAMU, que lo trasladó de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, pero no sobrevivió.