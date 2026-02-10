Hombre fue asesinado dentro de su vehículo en Ventanilla

El crimen ocurrió en el asentamiento humano Oasis. | Fuente: RPP

Las calles del Callao, nuevamente escenario de un hecho de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo, en el asentamiento humano Oasis, en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría, para luego huir con rumbo desconocido.

El conductor -identificado como Edison Pérez Vázquez- presenta impactos de bala a la altura del rostro, por lo que su muerte habría sido instantánea.

Cabe mencionar que, dentro del coche, se halló un chaleco policial y un arma de fuego, por lo que se presume que la víctima era un agente de la PNP, pero esto aún no ha sido corroborado oficialmente.



Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Pachacútec llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, mientras que los peritos de criminalística se dedicaban a recabar pruebas.

Tras las diligencias de ley, el cuerpo será trasladado a la Morgue Central del Callao, para continuar con el proceso investigatorio.

Los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, toda vez que este no sería el primer asesinato registrado en la zona de Oasis. Lamentablemente, en las inmediaciones, no hay cámaras de seguridad que podrían haber captado a los asesinos.

