Conductor de transporte público murió tras ataque armado en ruta de Santa Anita

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en Lima. Un conductor – cobrador de la empresa Transportes Pesqueros, que cubría la ruta Ate – Callao, murió luego de ser baleado por desconocidos en el distrito de Santa Anita, en la provincia de Lima.

El ataque ocurrió en la intersección del pasaje Lobatón, a pocos metros del paradero del mismo nombre, con la calle María Parado de Bellido.

Según testigos, un sujeto se acercó a la unidad a pie y abrió fuego directamente contra el vehículo, disparando entre siete y ocho veces alcanzando tanto la cabina del conductor como a la zona de la puerta del vehículo..

La víctima fue auxiliada inicialmente por personal de Seguridad Ciudadana y posteriormente por una ambulancia del SAMU, que lo trasladó de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Amenazas extorsivas

El teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Lozada, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), llegó al lugar de los hechos y confirmó que la víctima fue identificada como Bonet Miraval Camones, de 40 años.

Asimismo, indicó que se han conformado tres equipos especializados de homicidios para investigar el crimen.

El mando policial informó, también, que la unidad cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán clave para identificar y capturar a los responsables.

Trabajadores y representantes de la compañía informaron que este es el primer atentado directo que sufren y el primer trabajador fallecido.

No obstante, revelaron que en semanas anteriores habían recibido amenazas extorsivas a través de mensajes de WhatsApp, en los que se les exigía el pago de 50 000 soles.