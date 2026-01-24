Últimas Noticias
Puente Piedra: colectivero fue baleado por sicario que se hizo pasar por pasajero

por Fernando Chuquillanqui

·

El pistolero disparó dos veces contra el conductor, que resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Policiales
00:00 · 01:57
Peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley.
Peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Siguen los atentados contra transportistas en Lima. Esta vez, el conductor de un miniván que ofrecía el servicio de colectivo informal fue baleado por un sicario que se hizo pasar como pasajero.

El atentado ocurrió cuando el vehículo se encontraba a la altura del paradero San Pedro, en una auxiliar de la Panamericana Norte, en la jurisdicción de Puente Piedra.

Según testigos consultados por RPP, el pistolero se aproximó a la cabina del chofer y, sin mediar palabra, disparó dos veces. El sicario huyó corriendo, tras lo cual abordó una motocicleta, para escapar junto con un cómplice.

Uno de los disparos impactó en la carrocería del miniván, pero el otro balazo sí hirió al conductor, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

¿Ataque relacionado con extorsiones?

Nuestra reportera conversó con el dueño del miniván, quien negó haber recibido amenazas por parte de extorsionadores

“Nada, nada (ninguna extorsión), si no yo no hubiera soltado el carro”, manifestó el hombre, quien indicó que el conductor herido es de nacionalidad venezolana.

“Recién venía trabajando una semana, porque el anterior chofer lo ha dejado el carro. Este se enfermó y ya lo pusimos (al nuevo conductor)”, apuntó.

No obstante, allegados al chofer extranjero advirtieron que el ataque podría estar relacionado al cobro de cupos, ya que -sostuvieron- los conductores de la ruta informal fueron extorsionados en el pasado.

En tanto, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público acudieron al lugar del ataque armado, para comenzar con las investigaciones.

