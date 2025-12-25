Últimas Noticias
Incendio en un edificio del Rímac deja al menos dos personas heridas

El incendio de código 4 se registra en inmueble donde se almacenaba productos sintéticos.
El incendio de código 4 se registra en inmueble donde se almacenaba productos sintéticos. | Fuente: Ministerio del Interior
por Redacción RPP

El incendio que llegó a código 4 "está confinado" por los bomberos. Vecinos señalaron que en el predio afectado se almacenaba cuero, madera y otros productos.

Un incendio que se registra en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac, ha dejado hasta el momento dos personas heridas y viene afectando varios inmuebles de la zona.

En declaraciones a RPP, Fanny Ortiz, representante de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), informó que especialistas del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) atendieron a Feliz Cueto Orejón, de 55 años, quien presentaba una herida cortante en la cabeza e inhalación de humo, así como a Amelia Vásquez de Tamay, de 58 años, diagnosticada con hipertensión arterial.

“Los heridos llegaron a las ambulancias y fueron atendidos de inmediato”, precisó Ortiz.

El fuerte incendio, clasificado con código 4, moviliza al menos 35 unidades —entre cisternas y ambulancias— del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia provocó explosiones en el segundo piso, y se reventaron los vidrios de las ventanas del frontis, por donde salían grandes llamaradas de fuego. 

Vecinos señalaron que el predio afectado, cercano a una estación de grifo, se almacenaba cuero, madera y otros productos. Se pudo observar que personas ingresaron al recinto para retirar mercadería.

El transito vehicular fue interrumpido en la zona para facilitar el trabajo de los bomberos. Los residentes de las viviendas aledañas fueron evacuados preventivamente.

Incendio Cuerpo de Bomberos Rímac

