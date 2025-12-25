Incendio se registra en un edificio del Rímac: al menos 16 unidades de bomberos atienden la emergencia

El inmueble afectado sería un almacén de telas, cuero y cuerina. El siniestro de código 2 fue reportado alrededor de las 3:16: p. m.

Un fuerte incendio se registra este jueves en un edificio de cinco pisos, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, en la provincia de Lima.



Al menos 16 unidades —entre cisternas y ambulancias— del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta la zona para atender el siniestro, clasificado con código 2, reportado alrededor de las 3:16: p. m.



El fuego provocó explosiones en el segundo piso, y se reventaron los vidrios de las ventanas del frontis, por donde salían grandes llamaradas de fuego.



En una entrevista con RPP, testigos señalaron que el predio afectado, cercano a una estación de grifo, es un "depósito de cueros y spray". Se pudo obeservar que personas ingresaron al recinto para retirar mercadería de los almacenes.



Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci indicó que, por el momento, no se han reportado daños a la vida y la salud.

📢 Lima: se registra #IncendioUrbano código 2 en Av. Francisco Pizarro N° 1100, distrito #Rímac. Miembros del @cgbvpoficial trabaja en control y extinción del fuego con 16 unidades. No se reporta daños a la vida y salud. Personal de @MuniLima evalúa daños. Recuerda facilitar el… pic.twitter.com/537NFnVwBm — COEN - INDECI (@COENPeru) December 25, 2025