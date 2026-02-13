Últimas Noticias
San Miguel: realizan trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial en inmediaciones del Parque de las Leyendas

Municipalidad de Lima
El objetivo fue fortalecer la seguridad vial, mejorar la transitabilidad peatonal y ordenar el espacio público.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, ejecutó una intervención integral de mantenimiento y mejoramiento vial en las inmediaciones del Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, una zona de alta afluencia peatonal que recibe aproximadamente 130 000 visitantes al mes.

Los trabajos se desarrollaron en el eje vial conformado por las avenidas Parque de las Leyendas y De los Precursores, en el tramo comprendido entre la av. La Mar y la calle Fortunato Quezada, con el objetivo de beneficiar a vecinos, estudiantes y visitantes.

La intervención incluyó el mantenimiento y recuperación de veredas y sardineles, así como el lavado y mantenimiento de postes y equipos semafóricos en la intersección de las avenidas Parque de las Leyendas y La Mar, que comprendió semáforos vehiculares y peatonales, optimizando la visibilidad de los dispositivos de control de tránsito.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de señalización vial en las avenidas Parque de las Leyendas y De los Precursores, que incluyeron la implementación de señalización horizontal y vertical, así como la instalación de bolardos metálicos en rampas y cruces a nivel, contribuyendo al ordenamiento del tránsito y a la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Estas acciones forman parte de los trabajos que viene impulsando la MML para mejorar la infraestructura vial y la seguridad en zonas de alta concurrencia.

San Miguel

