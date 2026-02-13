Chorrillos: detienen a dos hombre que fingieron ser trabajadores de un banco y robaron más de 10 mil soles

El denunciante manifestó que recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como trabajador de un banco y le indicó que debía renovar su tarjeta de crédito.

La Policía Nacional detuvo en el distrito de Chorrillos a dos hombres acusados de apropiarse de S/ 14 000 a través de un fraude financiero.

El caso fue investigado cuando un ciudadano denunció que fue víctima de la suplantación de su cuenta bancaria.

El denunciante manifestó que recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como trabajador de un banco y le indicó que debía renovar su tarjeta de crédito.

Después de recibir un enlace de WhatsApp y poner sus datos personales, el denunciante se percató de que en su cuenta bancaria se realizó una transacción de S/ 14 000.

Detenidos serían parte de una red criminal

Gracias a un trabajo de inteligencia, los agentes policiales lograron identificar al titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero. Esta persona fue detenida junto a otro hombre, quien también habría participado en este hecho delictivo.

A ambos se les incautaron dos celulares, tres tarjetas de débito y una billetera con dinero en efectivo.

Los detenidos, quienes serían parte de una red criminal, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para afrontar las respectivas investigaciones.