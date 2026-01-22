Últimas Noticias
San Miguel: taxista fue asesinado en el circuito de playas de la Costa Verde

El Ministerio Público está investigando este homicidio.
El Ministerio Público está investigando este homicidio. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El crimen fue perpetrado a la altura de la Bajada Escardó.

Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza en pleno circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la Bajada Escardó, en la jurisdicción de San Miguel.

La víctima fue identificada por las autoridades como Anderson Huapaya Ramírez, de 23 años, quien se desempañaba como taxista.

Un testigo del crimen aseguró a América Noticias que Huapaya Ramírez fue bajado de un automóvil, tras lo cual fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

Consumado el crimen, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Los familiares de Anderson Huapaya indicaron que el taxista salió de su casa, en el Callao, tras recibir una llamada; hecho que será investigado por las autoridades competentes.

Crimen en investigación

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio Público informó que el Primer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de San Miguel ha quedado a cargo de las investigaciones.

Entre las diligencias preliminares, el fiscal provincial Eloy Acaro López dispuso el levantamiento del cadáver y el recojo de evidencias en la escena del crimen. 

Asimismo, dispuso que personal policial “obtenga los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona, y tome las declaraciones de testigos y familiares de la víctima”, refirió el Ministerio Público.

San Miguel Costa Verde Inseguridad ciudadana Policía Nacional Ministerio Público

