San Miguel: taxista fue asesinado en el circuito de playas de la Costa Verde

Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza en pleno circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la Bajada Escardó, en la jurisdicción de San Miguel.

La víctima fue identificada por las autoridades como Anderson Huapaya Ramírez, de 23 años, quien se desempañaba como taxista.

Un testigo del crimen aseguró a América Noticias que Huapaya Ramírez fue bajado de un automóvil, tras lo cual fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

Consumado el crimen, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Los familiares de Anderson Huapaya indicaron que el taxista salió de su casa, en el Callao, tras recibir una llamada; hecho que será investigado por las autoridades competentes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio Público informó que el Primer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de San Miguel ha quedado a cargo de las investigaciones.

Entre las diligencias preliminares, el fiscal provincial Eloy Acaro López dispuso el levantamiento del cadáver y el recojo de evidencias en la escena del crimen.

Asimismo, dispuso que personal policial “obtenga los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona, y tome las declaraciones de testigos y familiares de la víctima”, refirió el Ministerio Público.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal Corporativa de San Miguel (Primer Despacho) realiza diligencias urgentes en investigación por el delito de homicidio en agravio de Anderson Huapaya (23), taxista cuyo cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la Bajada… pic.twitter.com/kB2kyOmkqQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 22, 2026