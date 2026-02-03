Últimas Noticias
Nuevo incremento de temperaturas golpeará Lima y toda la costa peruana hasta el 6 de febrero: ¿a qué se debe?

Las altas temperaturas afectarán a los ciudadanos de la costa.
Las altas temperaturas afectarán a los ciudadanos de la costa. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que las temperaturas en Lima Metropolitana alcanzarían los 32 grados centígrados.

El verano arremete con fuerza. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que un nuevo episodio de incremento de temperaturas diurnas golpeará Lima y toda la costa peruana esta semana.

En un comunicado, el organismo indicó que estas condiciones se presentarán entre el martes, 3 de febrero, hasta el viernes, 6 de febrero; por lo que recomendó a la población tomar las precauciones debidas.

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas se situarán próximas a los 27 °C, en la zona oeste; mientras que, en la parte central de la ciudad, se estiman 30 °C. En tanto, en Lima Este y Lima Norte, se esperan temperaturas máximas de hasta 32 °C.

En otras regiones del litoral costero, se prevén valores entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica, entre 28 °C y 32 °C en La Libertad, 28 °C y 33 °C en la región Lima y Áncash, y entre 26 °C y 33 °C en la costa sur; detalló el Senamhi.

¿A qué se debe este nuevo episodio de aumento de temperaturas?

Según el Senamhi, hasta el 6 de febrero, se esperan cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, “condición que favorecerá el aumento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades costeras”.

“Estas condiciones estarán asociadas, inicialmente, a la disminución de la intensidad de los vientos del sur e ingreso de vientos del norte”, refirió el ente estatal.

“Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas debido a vientos descendentes”, agregó.

Asimismo, de acuerdo con el Senamhi, se esperan ráfagas de viento en la costa central entre el 4 y 6 de febrero, “que podrían favorecer la ocurrencia de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana”.

