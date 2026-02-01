Senamhi alerta sobre lluvias de moderada intensidad en la selva: estas son las regiones que se verán afectadas

Este fenómeno ocurriría el martes 3 y miércoles 4 de febrero, detalló el organismo público.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.



Este fenómeno ocurriría el martes 3 y miércoles 4 de febrero, detalló el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente.



De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 032 (nivel amarillo) del Senamhi, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 45 mm/día en la zona norte, cercana a los 50 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 60 mm/día en la selva sur. Esta lluvia estaría acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.



Recomendaciones



Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.



Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.