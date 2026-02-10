Senamhi anuncia que lluvias y sensación de bochorno se presentarán en Lima para esta semana [VIDEO]

La institución señaló que la sensación de bochorno se presentará en el transcurso del día, pero se incrementará por las noches.

Senamhi anuncia que lluvias y sensación de bochorno se presentarán en Lima para esta semana | Fuente: RPP

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este lunes que en Lima Metropolitana se presentarán lluvias y mucha sensación de bochorno desde el 11 al 15 de febrero.

Raquel Loayza, especialista de esta institución, precisó que la sensación de bochorno que se sentirá en Lima vendrá principalmente por las lluvias que se registran en la sierra del país.

"Por efecto de los vientos, la cobertura nubosa pasa hacia la costa y eso es lo que se va a reflejar en la costa central y sur. La sensación de bochorno se presenta en el transcurso del día, pero se incrementa en la noche porque tenemos problemas atmosféricos como urbanos: tenemos mucho cemento y pocas áreas verdes, Lima ha crecido verticalmente", explicó Loayza en el programa Las Noticias de RPP.



La especialista del Senamhi precisó que en toda la costa del país, desde Tumbes hasta Tacna, también pueden darse lloviznas de ligera a moderada intensidad.



La institución continuará monitoreando el comportamiento del clima para actualizar las alertas según sea necesario en las próximas semanas.

✅Estas precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, y al incremento de la humedad, debido a la presencia de vientos del norte. — Senamhi (@Senamhiperu) February 9, 2026