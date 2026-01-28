¡Seis horas consecutivas sobre los 30 °C! Lima soportó el día más caluroso del verano, reportó el Senamhi

Lima es un horno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la capital registró en la víspera el día más caluroso del año y del verano hasta el momento.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo advirtió que los limeños soportamos el martes, 27 de enero, hasta seis horas consecutivas de temperaturas por encima de los 30 grados centígrados.

“En Lima, los distritos alejados del mar presentaron seis horas consecutivas de temperaturas por encima de los 30 °C”, publicó el ente estatal.

“Las estaciones en La Molina y Carabayllo reportan, desde las 10:00 h hasta las 16:00 h, valores que oscilan entre los 30 °C y 33 °C”, añadió.

En otro posteo, el Senamhi notificó que la ola de calor que se registra en Lima Metropolitana suma ya nueve días consecutivos.

Según especialistas del organismo, estos valores están asociados “a la disipación de la nubosidad, una condición característica de la temporada de verano”.



#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, los distritos alejados del mar presentaron seis horas consecutivas de temperaturas por encima de los 30 °C.



Las estaciones en La Molina y Carabayllo reportan, desde las 10:00 h hasta las 16:00 h, valores que oscilan entre los 30 °C y 33 °C. pic.twitter.com/GGDgibCyBT — Senamhi (@Senamhiperu) January 27, 2026

¿Cuándo terminará la ola de calor en Lima?

Cabe mencionar que el Senamhi tiene activa una alerta naranja en Lima y en gran parte de la costa peruana por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”.

La advertencia está vigente hasta este miércoles, 28 de enero, a las 23:59 horas, según reporta el organismo en su página web oficial.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, detalló el Senamhi.



#Ahora #Senamhi #Minam La ola de calor que se registra en Lima Metropolitana persiste y suma nueve días consecutivos.



Las estaciones ubicadas en Jesús María y La Molina reportaron temperaturas de 29.9 °C y 30.4 °C, respectivamente, a las 10:00 h. pic.twitter.com/zj43bT9ZWt — Senamhi (@Senamhiperu) January 27, 2026