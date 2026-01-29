Pasajeros de bus interprovincial que partió de Lima hacia Piura resultaron intoxicados durante el viaje

Los afectados recibieron los primeros auxilios al llegar al terminal de la empresa de transporte interprovincial | Fuente: RPP

Un total de ocho pasajeros, entre niños y adultos, resultaron intoxicados cuando viajaban en un bus de la empresa de transportes Ronco, que salió ayer desde Lima y llegó hoy a Piura, según informó el Sistema de Atención Móvil de Urgencia Samu, de la región norteña.

Los afectados recibieron los primeros auxilios al llegar al terminal de la empresa de transporte interprovincial y, posteriormente, fueron trasladados al Hospital Santa Rosa.

Uno de los afectados denunció a través de un vídeo que varios pasajeros, durante el viaje, presentaron síntomas como náuseas, vómitos y dolores de cabeza.

Además, asegura que los conductores del vehículo les informaron que, antes de subir al bus, personal de la empresa de transporte Ronco realizó una desinfección.

Piura: inician plan “Libres de criaderos para evitar el dengue” en cementerio de Chulucanas

Con el fin de frenar el avance del dengue y promover el autocuidado, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba (Diresa Piura) puso en marcha la iniciativa “Libres de criaderos” en el cementerio Divina Misericordia de Chulucanas. Esta acción responde a los lineamientos del Plan de Prevención y Control del Dengue 2026 del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante la intervención, el personal sanitario orienta a los visitantes sobre la necesidad de sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponjas florales para evitar la reproducción del zancudo Aedes aegypti. Como parte de la estrategia, se distribuye arena húmeda a los asistentes para facilitar esta práctica preventiva.

El despliegue se realiza de manera articulada con la Municipalidad Provincial de Morropón y la UGEL Chulucanas, reforzando la alianza entre el sector salud, las autoridades locales y la ciudadanía.