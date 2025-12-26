Mitzar Castillejos, periodista atacado a balazos en Ucayali, falleció 14 días después de atentado

Mitzar Castillejos, periodista atacado a balazos en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región de Ucayali, falleció este viernes,14 días después del atentado. Así informó a través de sus redes sociales la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

“La ANP transmite sus condolencias a la familia, y exige a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía una investigación diligente para apresar a responsables”, señaló la ANP en su cuenta de X (antes Twitter).

Castillejos Tenazoa ejercía como conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y era director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias.

El ataque

El periodista fue víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios el pasado 12 de diciembre. A través de un comunicado, la ANP informó que el atentado se produjo alrededor de la 1:00 p. m., cuando Castillejos se dirigía a conducir su programa informativo.

Asimismo, la organización gremial detalló que sus atacantes lo aguardaban a bordo de una motocicleta en la vía a la altura de la junta vecinal La Marina. Tras percatarse de su presencia, abrieron fuego contra él, realizando alrededor de cinco disparos.

Minsa se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el periodista fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia en el Hospital María Auxiliadora, tras presentar un shock séptico de origen abdominal y torácico. “Lamentablemente, falleció en el postoperatorio inmediato”, detalló.