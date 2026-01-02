SMP: policía en retiro y su hijo son secuestrados mientras cuidaban camión de carga que trasladaba mercadería de rubro deportivo

Un oficial en retiro de la PNP y su hijo fueron secuestrados en San Martín de Porres mientras brindaban seguridad a un camión de ropa deportiva. Según pudo conocer RPP, fueron interceptados por cinco vehículos.

Dos personas fueron secuestradas en el distrito limeño de San Martín de Porres. Se trata de un padre e hijo, quienes brindaban seguridad privada a una empresa dedicada al transporte de mercadería de una conocida empresa de marca deportiva.

El padre, según información preliminar, era conductor de una unidad que se dedicaba a resguardar el transporte de mercadería.

Según pudo conocer RPP, cerca de las 6 y 30 de la mañana ingresaron por la avenida Augusto B. Leguía, en la cuadra 4, en el distrito de San Martín de Porres, pero tras ingresar a un atajo por la mencionada vía, con la finalidad de llegar a Vía Evitamiento (hacia Lima Sur) fueron interceptados por cinco vehículos.

Dos de los vehículos cortaron el camino por Jirón Riobamba y otros dos hacia Vía Evitamiento, el quinto fue quien interceptó el vehículo de color negro y a uno de estos ocupantes que ha sido identificado como Luis Humberto Quispe Trujillo (63 años), quien era el piloto. Los secuestradores serían cinco personas.

Hasta el lugar llegó personal policial de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, junto a la unidad de secuestros, debido a que, según información preliminar, el camión de mercadería había sido ubicado en la calle Las Magnolias, en el sector de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Sin embargo, se desconoce aún el paradero de tanto padre como hijo que venían haciendo las labores de seguridad privada hacia este camión.

Sobre los ocupantes del camión, todavía no se tiene información; sin embargo, RPP pudo conocer que el fiscal de turno del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, en Lima Norte, ha informado que el perito biólogo de criminalística no se apersona en el lugar.