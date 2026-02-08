Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Los Olivos: Tres hombres fueron asesinados durante ataque a una anticuchería

Los Olivos: tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una anticuchería
Los Olivos: tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una anticuchería | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según las primeras investigaciones, dos delincuentes descendieron de una camioneta e ingresaron al establecimiento, donde realizaron disparos contra dos hombres; sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó a un padre de familia. Los peritos de criminalística contabilizaron más de 20 casquillos de bala el interior del local ubicado en el cruce de las avenidas Central y Romulo Betancourt.

Lima
00:00 · 02:06

Tres hombres fueron asesinados a balazos en el interior de una anticuchería, que se ubicaba en el cruce de las avenidas Central y Rómulo Betancourt, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según informó la PNP, dos delincuentes —que huyeron en una camioneta de color gris— descendieron de una camioneta e ingresaron a la anticuchería y realizaron disparos contra dos hombres.

Uno de esos proyectiles cayó a la tercera víctima que fue identificado como Juan Enrique Pardo Chuquiyauri, de 45 años, que era un padre que se encontraba cenando en el local junto a su esposa e hija en otra mesa. 

El padre de Juan Enrique, contó a RPP que los otros dos que fueron asesinados tenía revolver y que su hijo fue víctima de un hecho ajeno.

"Mi hijo ha venido con su familia a compartir un alimento y han entrado delincuentes, sicarios, pero me están comentando de que ahí adentro esos 2 que han caído han tenido revolver, entonces era el tema era con ellos, entonces mi nieta y mi nuera se agachan y una de esas balas le llega a mi hijo", sostuvo. 

En esa línea, el señor indicó que su hijo no tenía ningún vínculo con las otras víctimas, por lo que reclamó al Gobierno y a la Policía Nacional por resultados en su lucha contra la delincuencia. 

En las diligencias participan peritos de criminalística de la Policía, que contabilizaron más de 20 casquillos de bala en el interior del local.

Las otras dos víctimas se encuentran en proceso de identificación.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Los Olivos inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA