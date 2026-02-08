Los Olivos: Tres hombres fueron asesinados durante ataque a una anticuchería

Según las primeras investigaciones, dos delincuentes descendieron de una camioneta e ingresaron al establecimiento, donde realizaron disparos contra dos hombres; sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó a un padre de familia. Los peritos de criminalística contabilizaron más de 20 casquillos de bala el interior del local ubicado en el cruce de las avenidas Central y Romulo Betancourt.

Tres hombres fueron asesinados a balazos en el interior de una anticuchería, que se ubicaba en el cruce de las avenidas Central y Rómulo Betancourt, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según informó la PNP, dos delincuentes —que huyeron en una camioneta de color gris— descendieron de una camioneta e ingresaron a la anticuchería y realizaron disparos contra dos hombres.

Uno de esos proyectiles cayó a la tercera víctima que fue identificado como Juan Enrique Pardo Chuquiyauri, de 45 años, que era un padre que se encontraba cenando en el local junto a su esposa e hija en otra mesa.

El padre de Juan Enrique, contó a RPP que los otros dos que fueron asesinados tenía revolver y que su hijo fue víctima de un hecho ajeno.

"Mi hijo ha venido con su familia a compartir un alimento y han entrado delincuentes, sicarios, pero me están comentando de que ahí adentro esos 2 que han caído han tenido revolver, entonces era el tema era con ellos, entonces mi nieta y mi nuera se agachan y una de esas balas le llega a mi hijo", sostuvo.

En esa línea, el señor indicó que su hijo no tenía ningún vínculo con las otras víctimas, por lo que reclamó al Gobierno y a la Policía Nacional por resultados en su lucha contra la delincuencia.

En las diligencias participan peritos de criminalística de la Policía, que contabilizaron más de 20 casquillos de bala en el interior del local.

Las otras dos víctimas se encuentran en proceso de identificación.