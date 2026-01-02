Muro de colegio colapsó y cayó sobre camión en San Martín de Porres

Pudo ser una tragedia. El muro perimétrico del colegio público IE 2012 - Lampa De Oro, en San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima, colapsó y aplastó un camión.

A través del Rotafono de RPP, vecinos consideraron que la estructura se desplomó tras debilitarse a consecuencia de los constantes sismos que han ocurrido en Lima y alrededores.

“Es un colegio que tiene más de treinta años de antigüedad. Ya tenía tiempo, desde el año pasado estaba con el tema del muro de ese lado inclinado. Era evidente que se iba a caer tarde o temprano. Ahora, con el temblor de estos días se ha removido, en realidad siempre ha sido un peligro latente”, expresó un residente.

Además, expresó su malestar con la Municipalidad de SMP, ya que -sostuvo- no tomó medidas frente a la posible caída del muro, pese a que habían advertido esta posibilidad.

“La Municipalidad tomó conocimiento, nunca hizo nada, ni siquiera puso un serenazgo permanente para que cuide que nadie pase, ni siquiera tuvo la delicadeza de poner un cerco”, manifestó el vecino.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Últimos sismos en Lima

Como se recuerda, ayer, 1 de enero de 2026, un sismo de magnitud 4.2 remeció la región Lima. Su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete; a una profundidad de 68 kilómetros.

En tanto, la tarde del 31 de diciembre de 2025, a pocas horas de Año Nuevo, hubo otro sismo en la región Lima, esta vez en el distrito de Mala, provincia de Cañete, con una magnitud de 3.9.