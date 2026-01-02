Abogado de Fuerza Popular calificó de "arbitrariedad ideológica" la demanda de Delia Espinoza para declarar ilegal al partido

Según el letrado, la demanda carecía de los "mínimos requisitos para poder ser admitida" | Fuente: RPP

Luego de que el Poder Judicial rechazara definitivamente el pedido de disolución de Fuerza Popular, Alexander Bazán, abogado de la agrupación, criticó los fundamentos de la demanda presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza como una acción sin base legal motivada por sesgos políticos.

"Un análisis básico puede concluir que esta demanda era una arbitrariedad sustentada en una postura evidentemente ideológica", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Según el letrado, la demanda carecía de los "mínimos requisitos para poder ser admitida" y ponía en riesgo el derecho fundamental a la participación política de miles de ciudadanos bajo la excusa de una supuesta conducta antidemocrática.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"No existe prueba" sobre 'La Resistencia'

Uno de los puntos más controversiales de la acusación era el presunto vínculo entre el partido y grupos radicales como 'La Resistencia'. Al respecto, Bazán destacó que el fallo ha sido categórico al descartar cualquier relación institucional.

"La sentencia ha sido muy enfática y clara al mencionar que no existe una sola prueba, no existe un solo elemento de convicción (...) que pueda vincular orgánicamente al partido con estas organizaciones", sostuvo el abogado.

Asimismo, recordó que la propia resolución judicial cita los deslindes públicos realizados por la lideresa del partido, Keiko Fujimori, frente a actos que la defensa considera "manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos", aunque reconoció que en ocasiones pueden ser situaciones "agrias".

"Impugnar votos no es antidemocrático"

Finalmente, el abogado se refirió a la parte de la acusación en la que se mencionan las denuncias de un presunto "fraude en mesa", lo que constituiría, de acuerdo con Espinoza, un atentado contra la democracia. Al respecto, Bazán calificó este argumento fiscal como "absurdo" y defendió el uso de los canales legales para cuestionar resultados electorales.

"La sala ha sido contundente. No se puede atribuir a un partido como una conducta antidemocrática (...) el hecho de impugnar resultados electorales", enfatizó.

Para la defensa, el cuestionamiento del proceso electoral de 2021 se realizó a través de "vías administrativas idóneas" y forma parte del derecho a la libertad de expresión que tienen tanto los militantes como la organización política.