Exministro de Energía y Minas: La reorganización “es una forma de resolver el problema de Petroperú acabando con Petroperú”

Herrera Descalzi recalcó que la principal función de Proinversión es privatizar los activos del Estado. | Fuente: RPP / Andina

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi se refirió al Decreto de Urgencia Nº 010-2025, a través del cual el Ejecutivo estableció medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú. En esa línea, el extitular del Minem consideró que esta acción emprendida por el Gobierno sí se trataría de una privatización.

“Es una forma de resolver el problema de Petroperú acabando con Petroperú. Yo tras lo que leo ahí, a Petroperú lo están descuartizando. [¿Es una privatización de Petro Perú?] Finalmente, sí. Yo creo que va a terminar anulada Petroperú. Van a ver qué hacen con los distintos activos. Petroperú, en realidad, su activo importante es la refinería. Y ahí está, en el decreto de urgencia, están abiertos los caminos para asimilar la refinería”, indicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Herrera Descalzi opinó sobre las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez a RPP, en las que aseguró que la reorganización “no conduce a una privatización” debido a que “Petroperú no es atractivo para el capital privado”. Al respecto, el exministro de Energía y Minas manifestó que ello “no evita la privatización”.

“Eso no evita la privatización, porque lo que sucede es que es una empresa que tiene un valor negativo. Entonces, entre el Estado, que hasta ahora está que cubre, cubre [y] cubre los valores negativos, dice vamos a terminar con esto de una vez por todas y, si hay que pagar algo, habrá que pagar algo para que alguien se la lleve”, sostuvo.

En esa misma línea, el exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú recalcó que la principal función de Proinversión, empresa a la que se le delegó la gestión integral de Petroperú, es privatizar los activos del Estado.

“Creo que no se quiere decir que se trata de una privatización o se trata de evitar el término privatización, pero en el fondo, ¿qué cosa es Proinversión? Es una de las empresas que tiene como función la privatización de los activos del Estado, esa es su especialidad”, remarcó.

¿Cuál es el futuro de la refinería de Talara?

Carlos Herrera Descalzi consideró que con la reorganización de Petroperú el Estado estaría “pensando ofrecerla a un operador privado” para que la “examine”.

“Va a depender de lo que un operador privado pueda querer hacer con la refinería. […] Esa refinería lo que vale es lo que pueden dar un margen de 10 dólares que se gana por barril de petróleo procesado con algo que podría dar en el día 95 mil barriles por día que hasta ahora no los da, no los da permanentemente. Y eso termina en un valor que no llega a 4 mil millones de dólares. Entonces, quién compra la refinería puede decir: ‘yo pago por esta refinería 3 mil millones de dólares y es que le voy a sacar 4 mil, pero no me voy a hacer de la deuda de 6 mil 500, porque no los vale’”, sostuvo.

Asimismo, al ser consultado sobre si el ejecutivo buscaría deshacerse de la refinería de Talara, el exministro de Energía y Minas respondió: “El gobierno en estos momentos lo que busca es deshacerse del problema de cada cierto tiempo, estarle inyectando dinero y que lo estén engañando”.