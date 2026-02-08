Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso sexual

Gonzalo Hidalgo, abogado del jugador solo para este caso, precisó que la denuncia incluye a otras cuatro personas.

Gonzalo Hidalgo, abogado del futbolista Carlos Zambrano, confirmó este domingo para RPP que el deportista interpuso, hace una semana, una denuncia en la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao por presunta extorsión contra la joven que lo acusó por un supuesto abuso sexual, hecho que se reveló el pasado jueves 22 de enero.

Hidalgo señaló que junto a ella se incluyó en la denuncia a cuatro personas más, incluido un sujeto que, a través de una cuenta en Instagram, le envió los supuestos mensajes extorsivos al jugador que actualmente está separado del primer equipo de Alianza Lima.

"Un día antes de que esta noticia se haga pública, el jueves 22, un día antes, miércoles cerca de la medianoche, mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comuniquen por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía y en base a eso tomamos acciones legales", expresó.

El abogado aclaró que solo asesora legalmente a Carlos Zambrano en la denuncia que le ha interpuesto a la joven extranjera, pero no tiene ninguna participación en la investigación contra el futbolista por presunto abuso sexual sucedido en Uruguay.

"(Zambrano) ya tiene un equipo de abogados en Argentina y Uruguay que está viendo el tema. Dar una opinión jurídica del tema no lo puedo hacer porque no tengo conocimiento extenso de la situación legal, porque no estoy llevando el caso y tampoco tengo autorización para ello", añadió Hidalgo.

Descartan que esto sea una "estrategia"

La defensa legal del futbolista también negó que esta denuncia presentada pueda ser una estrategia para presionar a Alianza Lima y obtener beneficios ante una posible resolución de contrato. "Una cosa no tiene que ver con la otra", remarcó.

"Mi patrocinado recibió los mensajes extorsivos antes de que esta denuncia se haga pública, no es que después de hacerse pública lo recibió", explicó el abogado.