MML suspende la Serenata a Lima hasta nuevo aviso por la muerte de dos trabajadores de EMAPE en accidente

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) suspendió la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) en un accidente de tránsito ocurrido ayer, miércoles, en la Panamericana Sur.

Los fallecidos fueron identificados como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, quienes perdieron la vida mientras realizaban labores de limpieza en la vía.

La decisión fue dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, quien anunció que la nueva fecha se comunicará a través de canales oficiales.



En un comunicado oficial, la MML solicitó la comprensión de la ciudadanía ante esta medida, destacando el momento de dolor por la tragedia.

Accidente en la Panamericana Sur

El accidente, registrado la madrugada del 14 de enero de 2026 a la altura del kilómetro 17 en Villa El Salvador, involucró un choque múltiple causado por un camión que transportaba pollos, dejando además ocho heridos entre el personal municipal.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 4:00 a.m., cuando el conductor del camión realizó una brusca maniobra, perdiendo el control y colisionando con unidades de EMAPE que prestaban servicios de limpieza.

Según versiones preliminares, el chofer no habría visto los conos de seguridad colocados en la vía, lo que lo llevó a frenar intempestivamente y girar el timón.

EMAPE confirmó que "el accidente se produjo cuando nuestros operarios desarrollaban labores de limpieza y mantenimiento de la vía, la cual contaba con la señalización para el desvío de los vehículos".

El alcalde Renzo Reggiardo acudió al velatorio de Wilfredo Rosales Mallma en San Juan de Lurigancho, expresando condolencias a la familia. En representación del burgomaestre, el presidente de EMAPE, Pablo Paredes, asistió al velatorio de Jessica Corachahua Toledo en Lurín.