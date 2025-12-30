Emape asumirá la administración de las vías Panamericana Sur y Norte tras cese de operaciones de Rutas de Lima

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) asumirá la administración de las vías Panamericana Norte y Sur tras el cese de operaciones de la concesionaria Rutas de Lima. Así lo informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Ello fue dispuesto luego que el Concejo Metropolitano de Lima aprobara por mayoría la suscripción de un convenio entre la MML y Emape.

A través de una nota de prensa, la MML informó que Emape será la entidad encargada de la seguridad vial y la atención de las emergencias en ambas vías. Entre las labores que ejecutarán se encuentran: el monitoreo vehicular, el Plan Verano, el mantenimiento de las pistas, el recojo de basura y desmontes, entre otros.

De esta manera, las operaciones de Emape y sus servicios estarán operativos en la Panamericana Norte, desde el óvalo Habich (SMP) hasta Santa Rosa (Ancón). En el caso de la Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado (Santiago de Surco) hasta Pucusana.

Renzo Reggiardo descarta cobro de peajes mientras no haya vías alternas

A inicios de diciembre, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que no se cobrarán peajes en un futuro inmediato. Asimismo, recalcó que la activación de este pago dependerá de la habilitación de vías alternas.

En una entrevista con el dominical Panorama, el burgomaestre limeño enfatizó que mientras esa condición no se dé, es "imposible recurrir a esta vía del cobro del peaje".

"Nosotros hemos tomado la decisión, y yo en lo particular de no cobrar peajes en tanto podamos contar, por ejemplo, con las vías alternas para poder poner en concesión, si fuera el caso, esta vía importante de nuestra ciudad capital", dijo la autoridad municipal.