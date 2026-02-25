Últimas Noticias
Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, llegó a sede policial en La Victoria para declarar por caso Lizeth Marzano

Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, brinda su manifestación en sede policial en La Victoria
Montenegro y su padre se apersonaron en las instalaciones de la Divpiat minutos antes de las nueve de la mañana, a pesar de que no fueron citados por las autoridades para declarar. | Fuente: RPP
La joven llegó acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Ambos fueron captados por cámaras de seguridad horas después del accidente junto con Adrián Villar, su padre, Rubén Villar, y la pareja de este último, la periodista Marisel Linares.

Lima
La pareja de Adrián Villar, Francesca Montenegro, llegó la mañana de este miércoles a la sede de la División de Prevención y de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, en el marco de las investigaciones por la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera

La joven influencer llegó acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Ambos fueron captados por cámaras de seguridad del distrito de San Isidro horas después del accidente junto con Adrián Villar, su padre, Rubén Villar, y la pareja de este último, la periodista Marisel Linares.

Montenegro y su padre se apersonaron en las instalaciones de la Divpiat minutos antes de las nueve de la mañana, a pesar de que no fueron citados por las autoridades para declarar.

Quien sí fue citada para este miércoles para dar su versión fue Marisel Linares; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho presente en esta sede policial.

Policías de la comisaría de Orrantia llegan a sede policial

También llegó al lugar el coronel Germán Amancio Machuca, jefe de la Divpiat, al igual que dos efectivos policiales de la comisaría de Orrantia. Esto debido a que imágenes de videovigilancia revelaran una intervención policial en la vivienda de Villar.

Cabe recordar que dos efectivos de dicha dependencia policial acudieron al inmueble donde se encontraba Adrián Villar luego de atropellar y causar la muerte de la deportista en la Av. El Golf la noche del martes 17 de febrero. 

Según las imágenes de seguridad, los agentes fueron captados llegando al lugar a las 5:03 y a las 5:34 de la madrugada del miércoles, pero se retiraron sin proceder con ninguna detención, a pesar de que el caso aún se encontraba en periodo de flagrancia.

