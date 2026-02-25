Imágenes de cámaras de seguridad evidenciarían intención de encubrir a Adrián Villar, dice abogado de familia de Lizeth Marzano

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, indicó que las imágenes de cámaras de seguridad que muestran lo ocurrido tras el accidente darían cuenta de la ocurrencia de "una serie de delitos" para los involucrados, y que se está a la espera de un requerimiento por parte del Ministerio Público.

"Hay una serie de delitos en este caso. Se puede ver el tema del encubrimiento, el tema de obstaculización al desarrollo del proceso", dijo en diálogo con RPP.

Señaló que las imágenes evidencian que quienes aparecen junto a Adrián Villar en el video —su padre, Rubén, la periodista Marisel Linares, Francesca Montenegro y el padre de esta, Juan— no realizaron acciones para que Villar se entregue a las autoridades tras atropellar a la joven deportista.

"Estas cuatro personas, quienes tienen conocimiento de los hechos suscitados horas después, no tuvieron, digamos, alguna acción o una conducta ética y de valor de poder decir 'ponte a derecho de una vez, asume tu responsabilidad'. Eso nunca se ha hecho", expresó.

El letrado agregó que con este material también se evidencia que Villar no estuvo en estado de shock luego de provocar el accidente y que se estaría buscando encubrir su responsabilidad.

Respecto al involucramiento de Marisel Linares, quien aparece como propietaria del vehículo, manifestó que se vienen manejando posibles responsabilidades penales y civiles.

"Ella, como titular aún del vehículo, tiene esa responsabilidad, tanto como señala la propia ley de tránsito, como nuestro propio ordenamiento civil", refirió.

Reconstrucción del accidente

Por otro lado, reveló que este jueves 26 de febrero, a las 11:00 p. m., se realizará la reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del martes 17 en la avenida Camino Real.

Además, adelantó que, para la tarde de este miércoles, en la sede de la Diviat en La Victoria, se tiene programada la declaración de los dos policías de la comisaría de Orrantia que se acercaron al inmueble de la familia Montenegro horas después del accidente, mientras que para el sábado 28 se citó a Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, para que rinda su manifestación en la misma sede policial.