Colapsa parte del techo del Hospital Regional de Lambayeque por intensas lluvias en Chiclayo

Una parte del techo del Hospital Regional de Lambayeque colapsó a consecuencia de las intensas lluvias registradas en Chiclayo, generando preocupación entre el personal y los usuarios del establecimiento de salud.

El incidente ocurrió en el pasadizo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la cual comprende las áreas para adultos, intermedios y neonatales.

Según informó la directora de Servicios de Salud del hospital, Rosa Muro Ucebio, no se reportaron daños contra la integridad física de pacientes ni trabajadores.

“Hubo una filtración de agua, una tubería que ha colapsado y ha ocasionado que caiga agua y humedezca [la zona], ocasionando una inundación. Como es en el pasadizo, el personal y los pacientes están en sus áreas; no hubo ningún incidente con los pacientes”, indicó.

Por su parte, el jefe de mantenimiento del establecimiento, Luis Ramos Martínez, explicó que la emergencia se originó por la acumulación de gran cantidad de aguas pluviales en los techos del hospital, situación que terminó afectando la infraestructura. No obstante, aseguró que ya se vienen realizando las correcciones necesarias para restablecer las condiciones adecuadas en la mencionada área.