Un sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Chimbote remeció Lima y otras regiones

El foco del sismo se localizó a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, en la región de Áncash, con una profundidad de 52 kilómetros.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche de este sábado en Chimbote, en Áncash.

El fenómeno se sintió, además, en Lima, Callao y otras regiones como La Libertad, Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura, según la Asociación Sismológica (ASISMET).

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 9:51 p. m., se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote (provincia del Santa), con una profundidad de 52 kilómetros.

El evento sísmico fue sentido con una intensidad de grado V en la escala de Mercalli en la localidad de Chimbote.

En comunicación con el Rotafono de RPP, el ciudadano Rafael Beltrán, quien se desplazaba en un vehículo desde Chimbote, alertó sobre la caída de rocas en el túnel de Coishco, en la provincia del Santa.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.