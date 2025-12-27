¿El sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Chimbote se percibió en dos movimientos? Jefe del IGP lo explica

Los residentes salieron a las calles en Chimbote tras el sismo de 6.0 que sacudió la ciudad. | Fuente: RPP

La noche de este sábado 27 de diciembre se registró un sismo de magnitud 6.0 en la ciudad de Chimbote, en la provincia de Santa, en la región de Áncash. El movimiento telúrico se sintió en Lima y en varias regiones, como La Libertad y Cajamarca.

En diálogo con RPP, un oyente de Villa El Salvador (VES), quien se identificó como Wilmer, señaló que percibió el sismo en dos movimientos. El hombre mostró sorpresa ante ello e indicó que le pareció “algo inusual”.

“Estaba en mi casa con mi familia, cenando. Son, en realidad, dos movimientos, eso es algo inusual para mí. Yo ya tengo mi edad y es algo inusual. Esta es una oportunidad para reunirnos, sentarnos y replantear la estrategia que tenemos para los futuros temblores o terremotos”, manifestó.

Al ser consultado sobre si el sismo se sintió dos veces o se trató de una seguidilla de réplicas, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que la percepción del sacudimiento provocado por un movimiento telúrico depende del lugar dónde se encuentre la persona.

“El sismo es un proceso, pero el sacudimiento del suelo, la percepción del sacudimiento del suelo va a depender mucho de la persona dónde se encuentre. Si está en una zona que los suelos son blandos, el sacudimiento va a durar más y con mayor intensidad. Si está en una zona de suelos duros, va a ser todo lo contrario. Si estoy en un primer piso, en comparación de un quinto o décimo piso, también va a ser diferente. Entonces, todo eso va a depender de la percepción de la persona”, señaló Tavera en RPP.

Asimismo, el jefe del IGP señaló que el sismo se ha percibido desde Piura hasta Lima, con mayor intensidad alrededor de Chimbote. Además, informó que no se han reportado daños estructurales “ni afectación a personas” en la ciudad del epicentro.

“La población ha salido bastante rápido a las calles, poco preocupada, pero ya el sacudimiento pasó. Vivimos en un país sísmico y siempre hay que estar preparados”, precisó.

“Siempre hagamos simulacros en casa”

Hernando Tavera también exhortó a la población a realizar de manera periódica simulacros en casa y no esperar a solo practicar cuando se realicen estos eventos a nivel nacional. Asimismo, pidió a la ciudadanía evaluar el material de sus viviendas y los suelos sobre los cuales se encuentran ubicadas.

“Siempre la población es afectada cuando las viviendas colapsan. Yo reitero mi recomendación: revisemos nuestra vivienda, con qué material he construido, sobre qué suelo le he construido y siempre hagamos nuestros simulacros en casa, no esperemos los simulacros que se programa a nivel nacional, sino que en casa siempre hagámoslos. Eso es cultura de prevención. Solamente de esa manera podemos prepararnos y, en algún momento, va a tener que ocurrir un sismo de mayor magnitud. No tenemos control sobre la naturaleza. Eso va a poder pasar en cualquier momento, pero la preparación está en nuestras manos”, concluyó.