PJ autorizó inicio de juicio oral contra Víctor Polay Campos y otros por caso ‘Las Gardenias’

El juez Fernando Valdez concluyó que existe sospecha suficiente sobre la responsabilidad de los acusados y alta probabilidad de condena, por lo que corresponde emitir el auto de enjuiciamiento.

El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, (MRTA) Víctor Polay y otros por el caso 'Las Gardenias'.

El juez Fernando Valdez emitió una resolución, el último 15 de enero, en la que declara "saneado" dicho proceso penal y determina "haber mérito" para pasar a la etapa de juzgamiento contra Polay Campos, así como sus coacusados Lucero Cumpa, Peter Cardenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García por este caso.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que luego de haber debatido los ámbitos de la pretensión punitiva y resarcitoria propuesta por la Fiscalía y el actor civil y luego de valorarse la hipótesis de defensa presentada por la defensa técnica de los acusados, se concluye que existe sospecha suficiente sobre la responsabilidad de los acusados y alta probabilidad de condena - juicio de probabilidad positivo; por lo que corresponde emitir el auto de enjuiciamiento.

El juez Fernando Valdez dispuso remitir la acusación fiscal, los medios probatorios admitidos y anexos dentro del plazo de ley al Juzgado Penal Colegiado Nacional correspondiente para que fije la fecha y hora del inicio del juicio oral sobre este caso.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima solicitó la pena de cadena perpetua contra Víctor Polay y su coacusados así como el pago de 365 días /multa, que equivale a la suma de S/ 3 434.65 y su inhabilitación para ejercer cargo público por el tiempo que se establezca en la sentencia al acusarlos por los presuntos delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado en el contexto de violación a los derechos humanos en agravio del Estado y otros, a raíz de un ataque terrorista ocurrido en mayo de 1989 en agravio de personas que integraban la comunidad LGBTI que se encontraban presentes en el bar 'Las Gardenias' en la ciudad de Tarapoto , región San Martín, así como otros presuntos homicidios cometidos hasta el año 1992.

La instancia fiscal también solicito que, con relación al delito de homicidio calificado, los acusados paguen en forma solidaria la suma de S/ 100 000.00 soles a los deudos de cada una de las víctimas mortales en este caso.

Respecto al extremo del delito de terrorismo, la Procuraduría Pública para casos de Terrorismo del Ministerio del Interior solicita que los acusados paguen la suma de S/ 3 000 000.00 (tres millones de soles) por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

Víctor Polay se encuentra cumplimiento un mandato de prisión preventiva de 18 meses respecto a este caso que vence el 4 de junio de 2027 mientras que sus coacusados están como no habidos en este proceso penal.