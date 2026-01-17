Golpe a ‘Los Méxicanos’: Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra presuntos miembros de la banda

Golpe a ‘Los Méxicanos’. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ocho presuntos integrantes de esta organización criminal, vinculada a extorsiones contra empresas de transporte urbano en Lima.

En un comunicado, el Ministerio Público identificó a los procesados como Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, “quienes seguirán la investigación en su contra en reclusión”.

“Los investigados habrían realizado cobros extorsivos denominados 'cuotas de seguridad' o 'cuotas de protección' a los transportistas, con el fin de tener el control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo”, indicó la institución.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía obtuvo 36 meses de prisión preventiva para ocho investigados por los delitos de organización criminal y extorsión en agravio de transportistas en Villa María del Triunfo, Lima. Se trataría de integrantes de la red 'Los mexicanos'.



✅ La investigación está… pic.twitter.com/ZyLNPrUhPn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 17, 2026

La investigación contra ‘Los Méxicanos’

El Ministerio Público refirió que los primeros actos extorsivos de ‘Los Mexicanos’ se remontan a septiembre de 2024, cuando amenazaron a una empresa de transportes, a la que le exigían el pago de cupos semanales de S/ 2 500.

“Durante la investigación fiscal, se determinó que el presunto cabecilla de la organización criminal, Erick Llufire Oré, impartía órdenes desde el establecimiento penitenciario de Aucallama (Huaral), en el que se encuentra recluido, estableciendo un orden jerárquico y poder de mando en el cobro sistemático de las cuotas extorsivas mediante depósitos a cuentas bancarias pertenecientes a los distintos integrantes de la organización criminal o de sus familiares directos”, detalló la institución.

La detención de los presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ se produjo en diciembre pasado, días antes de Navidad; cuando la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un megaoperativo en distintos inmuebles de la capital, así como en celdas de centros penitenciarios.

