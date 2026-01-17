Últimas Noticias
Golpe a ‘Los Méxicanos’: Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra presuntos miembros de la banda

Los sospechosos serán procesados en prisión.
por Fernando Chuquillanqui

Según la tesis fiscal, la organización criminal estaría vinculada a extorsiones contra empresas de transporte urbano en Lima.

Golpe a ‘Los Méxicanos’. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ocho presuntos integrantes de esta organización criminal, vinculada a extorsiones contra empresas de transporte urbano en Lima.

En un comunicado, el Ministerio Público identificó a los procesados como Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, “quienes seguirán la investigación en su contra en reclusión”.

“Los investigados habrían realizado cobros extorsivos denominados 'cuotas de seguridad' o 'cuotas de protección' a los transportistas, con el fin de tener el control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo”, indicó la institución.

La investigación contra ‘Los Méxicanos’

El Ministerio Público refirió que los primeros actos extorsivos de ‘Los Mexicanos’ se remontan a septiembre de 2024, cuando amenazaron a una empresa de transportes, a la que le exigían el pago de cupos semanales de S/ 2 500.

“Durante la investigación fiscal, se determinó que el presunto cabecilla de la organización criminal, Erick Llufire Oré, impartía órdenes desde el establecimiento penitenciario de Aucallama (Huaral), en el que se encuentra recluido, estableciendo un orden jerárquico y poder de mando en el cobro sistemático de las cuotas extorsivas mediante depósitos a cuentas bancarias pertenecientes a los distintos integrantes de la organización criminal o de sus familiares directos”, detalló la institución.

La detención de los presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ se produjo en diciembre pasado, días antes de Navidad; cuando la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un megaoperativo en distintos inmuebles de la capital, así como en celdas de centros penitenciarios.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
