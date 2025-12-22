Víctor Polay solicitó que se revoque mandato de prisión preventiva de 18 meses por el caso 'Las Gardenias'

El cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Víctor Polay Campos solicitó al Poder Judicial que revoque el mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso por el caso 'Las Gardenias' .



A través de su defensa legal, Polay Campos presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez Fernando Valdez, el último 5 de diciembre, en la que declaró fundado el pedido fiscal de variación del mandato de comparecencia simple que pesaba en su contra por el de prisión preventiva por 18 meses.

La defensa legal de Víctor Polay precisa que la apelación interpuesta se basa en los derechos constitucionales de debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y pluralidad de instancias, indicando como pretensión principal que se revoque la resolución apelada y reformándola se declare infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva.

Ante ello, el juez Fernando Valdez resolvió el último 19 de diciembre, conceder este recurso de apelación y remitirlo a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El magistrado determinó en su resolución que en este caso la medida de prisión solicitada por la Fiscalía es idónea, necesaria y proporcional al determinar que existe sospecha grave de la comisión del delito de asesinatos catalogado como lesa humanidad y existe peligro de fuga.

Además, indicó que de la revisión del expediente y teniendo en cuenta las circunstancias expuestas de como habrían ocurrido los hechos, no es factible garantizar una correcta y efectiva administración de justicia, aplicando otras medidas como la comparecencia restringida o arresto domiciliario, pues el peligro de fuga persiste, sumado el temor razonable de la gravedad de la pena.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo advirtió “un incremento del peligro procesal” que hace que el mandato de comparecencia simple que pesa sobre Víctor Polay en este proceso "ya no es suficiente", tras resaltar que el 3 de enero de 2026 vencerá la condena de 35 años que se le impuso en en 2006 por el delito de terrorismo en agravio del Estado y estaría próximo a recuperar su libertad.



La instancia fiscal también sostiene que Polay no cuenta con arraigo en el país y su círculo cercano, en alusión al resto de los integrantes de la cúpula del MRTA que también están procesados por este caso, se encuentra en el exterior y agregó que tampoco tiene inmuebles registrados a su nombre porque se encuentran embargados producto de la condena por terrorismo del 2006.



La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo solicitó la pena de cadena perpetua contra Polay Campos al acusarlo por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado a raíz de un ataque terrorista ocurrido en mayo de 1989 contra personas que integraban la comunidad LGBTI en el bar 'Las Gardenias' en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, así como otros presuntos homicidios cometidos hasta el año 1992.