Víctor Polay solicitó al PJ cierre de investigación preparatoria por presunto delito de apología al terrorismo

El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos por la elaboración del borrador y/o redacción del libro ‘Revolución en los Andes’, a pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo.

El cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ( MRTA ) Víctor Polay solicitó al Poder Judicial que ordene el cierre de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo en agravio del estado.

A través de su defensa legal, Polay Campos presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el 2 de diciembre del 2025, en la que ordenó una prórroga de seis meses en el plazo de esta investigación preparatoria a pedido de la fiscalía especializada a cargo del caso.

La defensa legal de Víctor Polay demanda que la instancia superior revoque la resolución apelada y, reformándola, declare improcedente dicha prórroga y ordene a la fiscalía que proceda a concluir esta investigación preparatoria y emita el pronunciamiento que corresponda, es decir determine si presenta una acusación fiscal o bien solicita al Poder Judicial que ordene el sobreseimiento o archivo de este proceso penal.

Ante ello, la juez Soledad Barrueto resolvió el último 16 de enero "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal de Apelaciones Nacional que corresponda, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Según la Fiscalía, en el libro se enaltece diversos actos terroristas perpetrados por la organización criminal terrorista MRTA y por sus integrantes y precisa que la sanción no ha prescrito puesto que la pena no es menor de ocho, ni mayor de quince años y los hechos respecto a Polay Campos (por escribir el libro) datan del 2012 y sobre Castillo Petruzzi (por la presentación del libro) son de agosto del 2020.