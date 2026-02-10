Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016

El exmandatario, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía por el caso de los aportes para financiar su campaña presidencial del año 2016.

A través de su defensa legal, el exjefe de Estado presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que los hechos que le atribuye el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos no constituyen delito o no es justiciable penalmente.

Este recurso de excepción de improcedencia de acción fue presentado ante el despacho de la juez, Margarita Salcedo, quien programó para el miércoles, 1 de abril, a las 9 de la mañana, una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El Ministerio Público inicio está investigación luego que, en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del ahora desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna.