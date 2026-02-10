Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016

PPK pide archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016
PPK pide archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016 | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

A través de su defensa legal, el exjefe de Estado presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que los hechos que le atribuyen no constituyen delito o no es justiciable penalmente.

Judiciales
00:00 · 01:20

El exmandatario, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía por el caso de los aportes para financiar su campaña presidencial del año 2016.

A través de su defensa legal, el exjefe de Estado presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que los hechos que le atribuye el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos no constituyen delito o no es justiciable penalmente.

Este recurso de excepción de improcedencia de acción fue presentado ante el despacho de la juez, Margarita Salcedo, quien programó para el miércoles, 1 de abril, a las 9 de la mañana, una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días. 

El Ministerio Público inicio está investigación luego que, en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del ahora desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Pedro Pablo Kuczynski Poder Judicial

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA