Corte de agua en Lima hoy 16 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 16 de enero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Álamo

Urbanización Retablo, 1ra Etapa

Urbanización Retablo

Urbanización Retablo, 4ta Etapa

Urbanización Santa Luzmila

Urbanización Santa Luzmila, 1ra Etapa

Urbanización Santa Luzmila, 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 16 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 16 de Enero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Portada del Sol - Tercera Etapa

Urbanización Praderas de La Molina, Las Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 16 de Enero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 16 de Enero, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Los Arbolitos

Cooperativa Musa - Primera Etapa

Cooperativa Musa - Segunda Etapa

Cooperativa Musa - Tercera Etapa

Sol de La Molina - Segunda Etapa

Sol de La Molina - Tercera Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 16 de Enero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 16 de Enero, 8:00 pm