Corte de agua en Lima hoy 16 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 16 de enero?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Álamo
  • Urbanización Retablo, 1ra Etapa
  • Urbanización Retablo
  • Urbanización Retablo, 4ta Etapa
  • Urbanización Santa Luzmila
  • Urbanización Santa Luzmila, 1ra Etapa
  • Urbanización Santa Luzmila, 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 16 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 16 de Enero, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Portada del Sol - Tercera Etapa
  • Urbanización Praderas de La Molina, Las
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 16 de Enero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 16 de Enero, 11:50 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Arbolitos
  • Cooperativa Musa - Primera Etapa
  • Cooperativa Musa - Segunda Etapa
  • Cooperativa Musa - Tercera Etapa
  • Sol de La Molina - Segunda Etapa
  • Sol de La Molina - Tercera Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 16 de Enero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 16 de Enero, 8:00 pm
