Corte de agua en Lima hoy 27 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 27 de diciembre?

Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Habitación Abril 06
  • Urbanización Asociación de Habitación Lomas de Zapallal
  • Urbanización Asociación de Habitación Lomas de Zapallal Sector C
  • Urbanización Asociación de Habitación Lomas de Zapallal Sector D
  • Urbanización Asociación de Habitación Proyecto Integral Zapalla Alto
  • Urbanización Asociación de Vivienda Lomas de Cerro Verde Ampliación
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 27 de Diciembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 27 de Diciembre, 8:00 pm
Informes RPP

Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

