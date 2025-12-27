Hasta tres sismos de regular magnitud remecieron Lima y Callao en las últimas 24 horas, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer temblor de esta seguidilla ocurrió la noche del viernes, 26 de diciembre. A las 7:35 p.m., un sismo de magnitud 4.8 sacudió la región. El epicentro se ubicó a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca.

Horas después, a la 1:17 a.m. de este sábado, 27 de diciembre, un temblor de magnitud 3.5 se sintió en Lima. Su foco se localizó a 25 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete.

Finalmente, a las 9:22 a.m. del sábado, un movimiento telúrico de magnitud 3.5 se reportó en Lima y Callao. Esta vez, el epicentro estuvo ubicado en el mar, a 24 kilómetros al oeste del Primer Puerto.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0828

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 09:22:00

Magnitud: 3.5

Profundidad: 62km

Latitud: -12.01

Longitud: -77.33

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 24 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.