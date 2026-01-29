Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, será trasladado a la Base Naval del Callao

Erick Moreno Hernández, delincuente conocido como ‘El Monstruo’, será trasladado de la carceleta de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional a la Base Naval del Callao. Así lo confirmó la presidenta interina del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada,

El líder de ‘Los Injertos del Norte’ estará en el penal de máxima seguridad situado en la base naval para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por los delitos de secuestro y organización criminal.

Moreno Hernández llegó al Perú ayer, miércoles, procedente de Paraguay y pasó su primera noche en la carceleta de la Dircote, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.

Durante su estancia en la sede policial, 'El Monstruo' solicitó expresamente no ser asistido por un defensor de oficio.

“Yo necesito que hagan valer mis derechos, necesito mi abogado particular para que pueda ver a fondo mi caso", manifestó ante las autoridades.

Un historial criminal de alta peligrosidad

Las autoridades identifican a Moreno Hernández como el principal cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte", la cual se dedicaba a ejecutar secuestros, cobros extorsivos, amenazas y diversos actos de violencia.

Entre los crímenes que se le atribuyen directamente figuran el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores en mayo de 2024, el rapto de una menor en el distrito de Comas en diciembre de 2023 y una violenta balacera ocurrida durante un concierto del grupo Agua Marina en octubre de 2025.

El historial delictivo de Moreno se remonta a su juventud en el sector de Belaunde, donde inició con el robo de vehículos y la profanación de tumbas.

Debido a su peligrosidad, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa de un millón de soles por información que permitiera su captura.

Es importante destacar que, en diciembre de 2023, Moreno ya había sido condenado en ausencia a 32 años de prisión por delitos que incluyen secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

Además, en un proceso paralelo reportado por el Ministerio Público, su pareja Lisseth Ruiz también recibió 36 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar la misma red dedicada a la extorsión de empresarios y transportistas.