Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cae banda dedicada a la venta de droga en San Luis: sujetos fueron detenidos con S/ 3 000

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

De acuerdo con la Policía Nacional, el dinero incautado era producto de la venta del día.

Policiales
00:00 · 01:45
Además de los S/3 000, también se incautó 320 envoltorios de pasta básica de cocaína.
Además de los S/3 000, también se incautó 320 envoltorios de pasta básica de cocaína. | Fuente: PNP

La Policía Nacional detuvo a tres hombres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en la zona de Yerbateros, en el distrito limeño de San Luis.

Durante la intervención, la Policía Nacional incautó en poder de los detenidos una gran cantidad de pasta básica de cocaína y S/3 mil soles. El dinero sería producto de la recaudación de las ventas del día.

“Este dinero pertenece a la banda criminal ‘Los Cuchufley de Valdivieso’. Ha sido en flagrancia en Yerbateros. Bajo la información que maneja la Policía, han intervenido y por el delito contra la salud pública [y] lo que es tráfico ilícito de drogas. Hay tres detenidos y se les pudo en flagrancia incautar la cantidad de 3000 soles como producto de la venta de la droga”, señaló el jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Francisco Vargas.

Además de los S/ 3 000, también se incautó 320 envoltorios de pasta básica de cocaína, que, según la PNP, pretendían seguir vendiendo en la zona.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Detenidos identificados

Los detenidos fueron identificados como Jairo Oyola Quispe (43), Carlos Oyola Prado y el ciudadano venezolano David Moreno García (25).

Los sujetos serán investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Comandante general de la PNP asegura que emergencia en transporte es "absolutamente viable"

El general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, sostuvo que la propuesta de la mandataria Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia en el transporte público busca acelerar la adquisición de equipos como cámaras de video seguridad con el objetivo de reforzar la seguridad.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Luis Yerbateros Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA