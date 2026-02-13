Cae banda dedicada a la venta de droga en San Luis: sujetos fueron detenidos con S/ 3 000

Además de los S/3 000, también se incautó 320 envoltorios de pasta básica de cocaína. | Fuente: PNP

La Policía Nacional detuvo a tres hombres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en la zona de Yerbateros, en el distrito limeño de San Luis.

Durante la intervención, la Policía Nacional incautó en poder de los detenidos una gran cantidad de pasta básica de cocaína y S/3 mil soles. El dinero sería producto de la recaudación de las ventas del día.

“Este dinero pertenece a la banda criminal ‘Los Cuchufley de Valdivieso’. Ha sido en flagrancia en Yerbateros. Bajo la información que maneja la Policía, han intervenido y por el delito contra la salud pública [y] lo que es tráfico ilícito de drogas. Hay tres detenidos y se les pudo en flagrancia incautar la cantidad de 3000 soles como producto de la venta de la droga”, señaló el jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Francisco Vargas.

Además de los S/ 3 000, también se incautó 320 envoltorios de pasta básica de cocaína, que, según la PNP, pretendían seguir vendiendo en la zona.

Detenidos identificados

Los detenidos fueron identificados como Jairo Oyola Quispe (43), Carlos Oyola Prado y el ciudadano venezolano David Moreno García (25).

Los sujetos serán investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas.