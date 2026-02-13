Últimas Noticias
Jefe de la Región Policial Lima pide a operadores de justicia actuar frente a delincuentes con detenciones reincidentes

Jefe de la región policial Lima pide a operadores de justicia actuar frente a delincuentes con detenciones reincidentes
Jefe de la región policial Lima pide a operadores de justicia actuar frente a delincuentes con detenciones reincidentes | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El general PNP Francisco Vargas informó, además, que no han incautado explosivos en los últimos operativos en la capital. "Eso conlleva a que estamos avanzando", mencionó.

Lima
00:00 · 02:24

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, pidió a los operadores de justicia que "se pongan la camiseta, para apoyar al pueblo peruano", frente a los delincuentes con detenciones reincidentes.

En esa línea, sostuvo que muchas personas son detenidas de manera reincidente e inexplicablemente recuperan su libertad, pese a sus vínculos con actividades delictivas.

"Acá están todas las pruebas, todos los elementos de convicción. Simplemente decirles a los demás operadores de justicia y, con el debido respeto, que se pongan la camiseta para apoyar al pueblo peruano y salir de este problema que nos viene aquejando a todos los peruanos", expresó Vargas.

Sus declaraciones fueron desde la Comisaría PNP de La Victoria, donde ha presentado los resultados de los operativos policiales en Lima en las últimas horas.

En últimos operativos no se encontraron explosivos

El general Vargas informó que no se encontraron explosivos en las últimas 24 horas, periodo en el que se desarticularon diez bandas criminales en diversos distritos de Lima, vinculado a tráfico de drogas, robo de vehículos y tenencia ilegal de armas de fuego.

A su parecer, esto indicaría un avance en la lucha contra la criminalidad, por parte de la Policía.

"En todos los operativos encontramos dinamita o artefactos explosivos caseros, pero como ustedes verán, en los operativos de hoy en día me causa una extrañeza de que no solamente han estado con arma de fuego, con número de serie erradicada, pero no se les encontró explosivos", declaró.

"Eso conlleva a que estamos avanzando. Estamos avanzando y estamos sacando de las calles, como se dice, a estos malos elementos", expresó Francisco Vargas.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar "con rapidez y violencia" si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Lima inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

