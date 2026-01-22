Hallan sin vida a reo del penal de Trujillo: estaba recluido por robo agravado

El reo fue hallado sin vida dentro de su celda en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo. | Fuente: RPP

Un reo del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, en La Libertad, fue hallado sin vida dentro de su celda, informó el corresponsal de RPP en la región norteña.

Nuestro periodista informó que el preso fallecido fue identificado como Walter Fernando Loyola Vásquez (43), quien se encontraba recluido por el delito de robo agravado.

En un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalló que el interno fue encontrado inconsciente dentro de su celda al promediar las 6:45 a.m. del martes, 21 de enero.

“De inmediato, (el reo) fue atendido por el personal de salud del establecimiento penitenciario, quien constató la ausencia de signos vitales”, indicó la entidad.

“Ante este hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad penitenciaria, procediéndose al aislamiento de la zona y a la comunicación correspondiente al Ministerio Público”, agregó.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Muerte en investigación

La investigación por la muerte de Loyola Vásquez quedó en manos de la Tercera Fiscalía Corporativa de Trujillo, así como de la Comisaría PNP El Milagro.

“El INPE brindará todas las facilidades y colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apuntó la institución.

“El INPE reitera su compromiso con el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, la atención oportuna de situaciones de emergencia y el respeto al marco legal vigente”, concluyó.

