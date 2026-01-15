SJL: PNP allanó búnker donde se reunían presuntos miembros de facciones del Tren de Aragua [VIDEO]

El local tenía la fachada de un restaurante. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional allanaron un búnker donde se reunían presuntos integrantes de facciones de la peligrosa organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, ubicado en la segunda cuadra de la avenida Los Jardines Oeste, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a una treintena de personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, informó el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

El alto mando indicó que el local operaba bajo la fachada de un restaurante, de nombre ‘El Tayta’; pero era utilizado para realizar fiestas privadas, donde los sospechosos no solo se divertían y departían, sino que aprovechaban para planificar sus próximos golpes.

“Aprovechan estas fiestas privadas cerradas, a puertas cerradas, para no solo divertirse, sino organizarse, planear y hasta adoctrinar a menores de edad y atentar a nuestros empresarios, a nuestros pequeños comerciantes”, dijo.

El general Lozada detalló que, entre los intervenidos, hay menores de edad. “Hasta ahorita son 30 venezolanos (intervenidos), varones, 16 mujeres venezolanas, cuatro peruanas, una colombiana y tres menores de edad”, refirió.