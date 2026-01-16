Dos adolescentes y un adulto resultaron heridos tras disparos efectuados por un vecino en San Martín de Porres

Testigos indicaron que el autor de los disparos sería un vecino identificado como John Bravo Oré, quien intentó huir desplazándose por los techos de las casas aledañas.

Dos adolescentes de 12 y 14 años, así como un adulto de 36, resultaron heridos de bala luego de que un hombre realizara varios disparos desde la puerta de su vivienda mientras las víctimas jugaban fútbol.

El hecho ocurrió en la urbanización Daniel Alcides Carrión, a la altura del cruce de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con testimonios recogidos por RPP, el autor de los disparos sería un vecino identificado como John Bravo Oré (41), quien intentó huir desplazándose por los techos de las casas aledañas, pero fue finalmente detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un familiar de los heridos relató que, momentos antes del tiroteo, tres personas con chalecos similares a los de la Policía habrían estado conversando con el agresor, produciéndose luego un altercado en el que Bravo Oré habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones.

"En ese forcejeo ha comenzado a disparar y le ha caído la bala a mi cuñado, a mi sobrino y a otro niño", indicó.

Según los vecinos de la zona, el detenido contaría con antecedentes penales.

John Bravo Oré fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

En tanto, se informó que los dos adolescentes se encuentran internados en una clínica local, mientras que el adulto fue trasladado al Hospital San José del Callao, donde permanece con pronóstico delicado.