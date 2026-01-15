En presencia de la prensa: sospechoso intentó escapar durante intervención a búnker de SJL [VIDEO]

En plena intervención a un búnker de San Juan de Lurigancho (SJL), un sospechoso intentó darse a la fuga, hecho que generó gran conmoción entre los reporteros y camarógrafos que acudieron a cubrir este caso.

El sujeto, que vestía gorro y polo blancos, aprovechó la presencia de los periodistas para escabullirse e intentar huir corriendo. Sin embargo, los agentes policiales actuaron rápidamente y lograron retener al sospechoso.

Lo más llamativo es que en la intervención del hombre participaron los generales Manuel Lozada y Víctor Revoredo, altos mandos de la PNP que acudieron a supervisar el allanamiento del búnker.

Alejandra López, periodista de RPP que acudió a cubrir el operativo, contó que el incidente generó preocupación entre los presentes, ya que se temía que el sujeto haya estado armado.



Búnker allanado en SJL

Como se recuerda, la Policía Nacional allanó esta madrugada un búnker en la avenida Los Jardines Oeste, en SJL: en la que estaban reunidos presuntos integrantes de facciones de la peligrosa organización ‘Tren de Aragua’.

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a una treintena de personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, informó el general PNP Manuel Lozada.

El alto mando indicó que el local operaba bajo la fachada de un restaurante, de nombre ‘El Tayta’; pero era utilizado para realizar fiestas privadas, donde los sospechosos no solo se divertían y departían, sino que aprovechaban para planificar sus próximos golpes.

