Comas: detienen a cómplice del presunto extorsionador que murió tras detonarle su propio artefacto explosivo

Además, la Policía Nacional detuvo a Aldair Escalante Acosta, de 22 años, a quien se le encontró tres cartuchos de dinamita, 10 municiones y 50 envoltorios de droga.

Seguridad
Alias 'Finito' participó en trasladar y provisionar de un artefacto explosivo a Pedro Arellano Solís
La Policía Nacional detuvo, en el distrito limeño de Comas, a un hombre de 21 años, sindicado de ser el cabecilla de la banda 'Los reclutas del monstruo'.

Se trata de Diego Samir Cartolín Rodríguez, quien, según las autoridades, captaba a menores de edad a quienes les pagaba para que coloquen explosivos en negocios a los que extorsionaba.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde de la PNP, señaló que el detenido movilizó en una motocicleta a Franzua Arellano Solís, quien falleció el último domingo 11 de enero cuando intentó dejar un explosivo en los exteriores de una ferretería en el sector La Pascana, en Comas.

"Ha procedido a desarticular la banda criminal 'Los reclutas del monstruo', que estaría integrada por Diego Samir Cartolini Rodríguez, de 21 años, alias 'Finito', con antecedentes policiales por robo y tráfico ilícito de droga", aseveró.

Esta persona es la que participó en trasladar y provisionar de un artefacto explosivo a Pedro Arellano Solís, de 18 años, de un caso de extorsión en la cual esa persona pierde la vida al perder la mano y lesiona parte de su cuerpo", agregó.

Detención e incautación

La detención de Cartolín Rodríguez tuvo lugar dentro de un cuarto en un hotel ubicado en la calle Barreto, en la zona de La Pascana. Junto a él se detuvo a Aldair Escalante Acosta, de 22 años.

La Policía Nacional incautó en poder de ambos presuntos delincuentes tres cartuchos de dinamita, 10 municiones y 50 envoltorios de droga.

