La Victoria: hombre fue asesinado a balazos frente a un grifo de la avenida México

Un nuevo crimen causa zozobra en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos frente a un grifo de la cuadra 2 de la avenida México, cerca del cruce con la avenida Manco Cápac, en el distrito de La Victoria.

Según versiones preliminares, el homicidio se produjo al promediar las 5:00 a.m. de este miércoles, 21 de enero: la víctima habría estado tomando desayuno en un puesto ambulante, cuando fue interceptada por sujetos armados que dispararon múltiples veces.

Consumado el crimen, los sicarios escaparon raudamente en una motocicleta.

El hombre asesinado vestía polo manga corta de color guinda, con un short camuflado y zapatillas negras. Aún se desconoce su identidad o su nacionalidad.



Homicidio en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde se han hallado hasta cinco casquillos de bala.

Las autoridades manejan diversas hipótesis en torno a este crimen. De acuerdo con las versiones preliminares, la víctima era jalador de pasajeros para colectivos, pero esto aún no se ha corroborado oficialmente.

Los vecinos y transeúntes se han mostrado consternados por el homicidio, ocurrido en pleno estado de emergencia vigente en Lima y Callao para, paradójicamente, hacer frente a los altos índices delictivos.

Cabe mencionar que, en los últimos meses, la avenida México ha sido escenario de otros hechos de sangre. En enero de 2025, dos hombres murieron en feroz ataque armado; mientras que, en abril de ese mismo año, un jalador de buses interprovinciales fue acribillado a sangre fría por un sicario.

