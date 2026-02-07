Vecino denuncia robos de bicicletas en San Borja: sujeto lo amenazó con herramienta

Alonso Valdés afirmó -que en una oportunidad- se encontró con el presunto delincuente que le robó su bicicleta. | Fuente: Difusión

Vecinos denunciaron a través del Rotafono de RPP el robo de bicicletas en distintos puntos del distrito limeño de San Borja. Uno de los casos fue reportado por el residente Alonso Valdez, quien alertó que la misma persona estaría involucrada en todos los hurtos de este tipo de vehículos.

Valdez señaló que él mismo fue víctima de este sujeto. Según relató, dejó una de sus bicicletas asegurada en los exteriores de un conocido gimnasio ubicado en la avenida Javier Prado; sin embargo, cuando salió del establecimiento, se percató que esta no se encontraba donde la había dejado.

Tras colocar la denuncia por robo, el vecino indicó que solicitó las cámaras de seguridad del distrito. El responsable del delito sería, según manifestó, un “sujeto de tez trigueña”.

“Aproximadamente, [media] un metro sesenta de altura [o] cincuenta, 55 años de edad, se acerca a mi bicicleta minuciosamente como para no ser visto y saca de su mochila negra una cizalla para cortar el candado con el que estaba bloqueada mi bicicleta. Sin que nadie lo vea, él se sube en la bicicleta y se va en dirección a la avenida Guardia Civil con la bicicleta robada”, indicó.

Asimismo, Alonso Valdéz afirmó -que en una oportunidad- se encontró con el presunto delincuente que le robó. De acuerdo con sus declaraciones, se topó con el hombre en una estación de bicicletas cerca de la Municipalidad de San Borja. Sobre ello, dijo que lo halló en plena flagrancia.

En esa línea, señaló que, en el momento que intentó encararlo, el hombre lo amenazó con la misma cizalla que aparentemente usaría para robar bicicletas. Tras ello, se dio a la fuga.

Vecinos piden más seguridad

Según informó Valdez, varios vecinos han denunciado a través de redes sociales haber sido víctimas de la misma modalidad de robo.

Por ello, han realizado un llamado a la Municipalidad de San Borja para reforzar el monitoreo y la seguridad de los puntos donde ya se han reportado este tipo de robos.

Lamentablemente, los casos de inseguridad en San Borja se han vuelto constantes. Esta semana, agentes del Serenazgo intervinieron a presuntos robacasas tras una intensa persecución por las calles del distrito. Los sospechosos habían sido detectados por las cámaras de seguridad de la comuna intentando violentar las puertas de viviendas del jirón Jorge Aprile.