Comas: delincuente muere tras detonarle artefacto explosivo que pretendía dejar en negocio comercial

Un delincuente perdió la vida tras detonarle un artefacto explosivo que manipulaba cuando intentaba dejarlo en un negocio comercial ubicado en el cruce de las avenidas Casanave y Blanco Núñez de Vela, en la urbanización La Pascana, en el distrito limeño de Comas.

De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió para colocar el artefacto.

Sin embargo, al manipularlo de manera incorrecta, este explotó en su mano izquierda, causándole graves lesiones también en la zona del abdomen.

Vecinos del sector lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde los médicos sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

En la escena quedó el casco que utilizaba, el cual resultó seriamente dañado por la explosión.

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para determinar a qué local iba dirigido este artefacto explosivo. La víctima aún no ha sido identificada, ya que no portaba documentos de identidad.

Oscar Arriola: "Explosivo es tres veces más fuerte que un cartucho de dinamita"

Tras lo ocurrido, el comandante general de la Policía Nacional, el general Oscar Arriola, confirmó que la explosión se produjo por una mala manipulación del artefacto explosivo que llevaba consigo.

“Estamos revisando las imágenes, y él ha cebado mal —coloca la dinamita, la emulsión, con este detonador y malamecha—. Entonces calculan mal. Por eso que es importante revisar paso por paso. Enciende y cree que cree que con los pasos que él va a dar, va a llegar a su objetivo, va a dar tiempo para retirarse y subirse a la moto, pero nada de eso ha ocurrido. En el momento en que está dando pasos para llegar a donde tendría que haber llegado es que explosiona esto”, manifestó.

“Todavía esperamos los informes propios tanto del personal de Criminalística como los expertos de la Unidad de Explosivos. Pero de a primeras me dicen que es una emulsión. O sea es una forma de dinamita que tiene TNT y otros componentes de alto espectro, unas tres veces más que un cartucho de dinamita normal”, aseveró.

Hasta este punto también llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional, quienes realizaron la limpieza y el aseguramiento de la zona, además de continuar con las diligencias de ley.