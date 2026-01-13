Últimas Noticias
Un hombre fue asesinado por sicarios en Comas: su mascota salió en su defensa y también fue baleada

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El execrable crimen ocurrió en la primera cuadra de la calle Las Fresas. El caso es investigado como un presunto ajuste de cuentas.

Lima
00:00 · 01:27
El hombre fue asesinado en la puerta de su casa.
El hombre fue asesinado en la puerta de su casa. | Fuente: Difusión

Los crímenes no cesan en Lima, pese al estado de emergencia en vigor. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos por sicarios, en Comas; y su perro, que salió en su defensa, también fue acribillado.

Según testigos consultados por RPP, la víctima se encontraba lavando su automóvil, en la puerta de su casa, en la primera cuadra de la calle Las Fresas; cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los desconocidos abordaron al hombre y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría. La mascota, al ver lo ocurrido, salió en defensa de su dueño, siendo también atacada a balazos por los sicarios.

Los malvivientes escaparon raudamente con rumbo desconocido, dejando al hombre junto con su mascota, inertes, en plena vía pública.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta diez casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al hombre asesinado como Roberto Carlos Maraví Ávalos. 

De manera preliminar, la PNP indicó que el hecho podría estar vinculado a un posible ajuste de cuentas, debido a la violencia del ataque. No obstante, esto deberá ser corroborado durante el proceso.

El crimen del hombre y de su mascota ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor patrullaje policial y militar, teniendo en cuenta el estado de emergencia en vigor en Lima y Callao.

Lamentablemente, este no ha sido el único crimen perpetrado en nuestro país en las últimas horas. En el Callao, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil, en el jirón Vigil. Este homicidio es investigado como un presunto ajuste de cuentas por la PNP.

